МВД РФ объявило в розыск блогера Александра Шпака

МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака, следует из базы данных ведомства. Его разыскивают по уголовной статье.

Ранее Тверской районный суд Москвы возбудил против него два административных дела: по статье о дискредитации российской армии и статье 13.48 КоАП (отождествление целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии). 5 декабря 2023 года оно вступило в силу.

В октябре Шпаку был назначен штраф на 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

По некоторым данным, с начала СВО Шпак уехал за границу, откуда продолжает вести порочащую Россию деятельность.

Александр Шпак — российский бодибилдер и блогер. Мужчина прославился своей эпатажной внешностью: он нарастил клыки, вставил имплантаты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом.

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