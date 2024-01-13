Угроза нацбезопасности: депортированный из Латвии пенсионер расплакался на таможне в РФ

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Алина Крылова
Алина Крылова 357 0

Русского пенсионера назвали опасным и выдворили из Латвии

Угроза нацбезопасности: депортированный из Латвии пенсионер расплакался на таможне в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Welscher

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В Европе у несчастного мужчины осталось еще 13 родственников. Теперь 87-летний пенсионер боится, что связь между членами семьи будет потеряна.

Латвия депортировала 82-летнего российского пенсионера, посчитав его угрозой национальной безопасности. Вернувшийся в Россию спустя 50 лет отсутствия мужчина расплакался на таможенном контроле в Псковской области.

Очередной жест, продиктованный русофобскими мотивами, латвийские власти допустили спустя всего двенадцать дней после начала нового года. В дом 82-летнего Бориса Каткова и его семьи неожиданно нагрянула миграционная служба: пенсионеру вынесли ультиматум, потребовав покинуть территорию страны. На сборы и отъезд Каткову выдали всего час. Попытки объяснить ситуацию и уверить чиновников, что он полностью соблюдает условия проживания мигрантов, к успеху не привели.

Сам Борис Катков считает, что его решили прогнать из-за его деятельности, которая направлена на помощь соотечественникам. В РФ убитый горем мужчина приехал вместе с сыном.

«На 83-м году жизни сейчас депортируюсь на российскую границу, и меня правительство Латвии решило выдворить как опасного человека, значит. Нельзя сказать, что террориста, но который может причинить какой-то вред латвийскому правительству, латвийскому государству, учитывая мою работу и деятельность, которая сопряжена с определенной защитой российских соотечественников», — сказал пенсионер журналистам RT, а потом расплакался.

Теперь ставший жертвой европейского произвола Катков сильнее всего боится, что из-за депортации он и его семья потеряют связь с родственниками из Латвии. В ближайшие несколько лет вернуться на ПМЖ в Европу у пенсионера не выйдет: кабмин Латвии принял решение продлевать временные виды на жительство гражданам России только в исключительных случаях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Латвия намерена выслать из страны 800 россиян старше 80 лет.

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