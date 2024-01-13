Так не пойдет: главные ошибки при работе над рельефным прессом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Многие при работе над рельефным прессом не следят за амплитудой

Так не пойдет: главные ошибки при работе над рельефным прессом

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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При выполнение упражнений важно, чтобы нужные мышцы были напряжены. Какие ошибки совершают новички?

Стали известны главные ошибки при работе над рельефным прессом. Об этом рассказали эксперты сетевого издания Men Today.

Первая ошибка — это выполнение упражнений без отягощений. В материале посоветовали при подъеме ног использовать инвентарь или делать скручивания в кроссовере. Вторая ошибка — это однообразные тренировки.

Также многие люди, которые начали тренироваться, не следят за амплитудой своих движений. Дело в том, что в конечной точке упражнения мышцы должны быть напряжены. Важно следить за тем, чтобы нагрузка была направлена именно на пресс. У многих она идет на кор, но в таком случае не будет ожидаемого эффекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как научиться фигурному катанию взрослым.

Сперва нужно выбрать школу для тренировок, у которой будут хорошие отзывы и неплохой поток учеников. После стоит найти проверенного тренера с большим опытом и рекомендациями — важно проследить, чтобы он не оказался «самозванцем».

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