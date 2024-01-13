Так не пойдет: главные ошибки при работе над рельефным прессом

При выполнение упражнений важно, чтобы нужные мышцы были напряжены. Какие ошибки совершают новички?

Стали известны главные ошибки при работе над рельефным прессом. Об этом рассказали эксперты сетевого издания Men Today.

Первая ошибка — это выполнение упражнений без отягощений. В материале посоветовали при подъеме ног использовать инвентарь или делать скручивания в кроссовере. Вторая ошибка — это однообразные тренировки.

Также многие люди, которые начали тренироваться, не следят за амплитудой своих движений. Дело в том, что в конечной точке упражнения мышцы должны быть напряжены. Важно следить за тем, чтобы нагрузка была направлена именно на пресс. У многих она идет на кор, но в таком случае не будет ожидаемого эффекта.

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Сперва нужно выбрать школу для тренировок, у которой будут хорошие отзывы и неплохой поток учеников. После стоит найти проверенного тренера с большим опытом и рекомендациями — важно проследить, чтобы он не оказался «самозванцем».