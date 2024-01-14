Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой войне

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 43 0

Политик в очередной раз напомнил, что в состоянии ее предотвратить.

Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой войне

Фото: www.globallookpress.com

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Мир еще никогда не был так близок к началу Третьей мировой войны. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления в штате Айова. Также он в очередной раз добавил, что сможет его предотвратить.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу Третью мировую, я знаю всех этих людей», — цитирует Трампа РИА Новости.

Также политик не забыл «пройтись» по своему главному оппоненту на предстоящих выборах президента США — действующему американскому лидеру Джо Байдену. Трамп указал, что тот Также он отметил, что тот превратил Америку в слабую страну, с которой на мировой арене уже не хотят считаться. Трамп уже обвинял Байдена в том, что тот может развязать Третью мировую войну, и тогда выбирать нового президента США уже будет некому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, накроет ли мир Третья мировая война после ударов США по Йемену.

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Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой войне

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