Завершить дело своей жизни не успел: известный советский актер умер в муках

Ушел из жизни актер и режиссер дубляжа Миклош Бенедек
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Meinrad Riedo
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В СССР венгерский исполнитель прославился благодаря роли в в советско-венгерской ленте «Псевдоним: Лукач».
На исторической родине ушел из жизни советско-венгерский актер театра и кино Миклош Бенедек. Отечественному зрителю деятель искусств известен по роли в картине «Псевдоним: Лукач» и «Солдаты свободы».
В свое время два этих проекта объединили между собой кинематографистов из СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии и ГДР, что позволило фильмам выйти в мировой прокат и занять культовое место в истории культуры.
По информации портала HGV, предварительной причины смерти актера и режиссера дубляжа стала тяжелая болезнь. Захвативший венгра страшный недуг долго препятствовал работе Бенедека на сцене: преданному своему делу артисту пришлось играть роли, превозмогая боль.
За год до своей смерти венгр угодил в больницу с жалобами на боли в сердце и легких. Тогда медики озвучили ему правду: актера мучили серьезные отклонения, формировавшиеся годами.
Перед смертью Бенедек работал над автобиографической книгой, но завершить ее так и не успел.
Ранее 5-tv.ru писал, что умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Гавлич.
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