Королева Дании официально отреклась от престола

Монаршая особа передала бразды правления родному сыну.

Королева Дании Маргрете официально отреклась от престола после 52 лет правления. Новым королем страны стал ее сын Фредерик X. Об этом сообщило издание Independent.

Засвидетельствовать смену престолонаследия собралось огромное количество человек. Бывшая королева подписала заявление об отречении во время заседания Государственного совета в парламенте.

Следующим претендентом на престол стал 18-летний Кристиан, сын нового короля и королевы Мэри. Отречение Маргрете пришлось на 52 годовщину ее вступления на трон.

Она продолжит носить титул «Ее величества» и выполнять сопутствующие задачи. Предполагается, что бывшая королева задумалась о передаче «ответственности на следующее поколение» после хирургического вмешательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему королева Дании Маргрете II решила отречься от престола.