«Небесная грация» выводит художественную гимнастику на новый уровень

Академия Алины Кабаевой провела семинар для арбитров по правилам судейства. Вскоре после аттестации они будут судить отборочные соревнования в России по новым стандартам.

Судейство, которое по-настоящему учитывает все нюансы художественной гимнастики. В Сочи завершился уникальный семинар, на который съехались спортивные арбитры со всей страны. В течение двух дней специалисты обсуждали стандарты, по которым отныне будут оценивать выступления спортсменок. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский все выяснил о новых критериях.

Пришло время играть и выигрывать по своим правилам! Отныне сильнейшие гимнастки планеты будут соревноваться по стандартам, над которыми, в течение года работали в Международной Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой.

На прошедший в Сочи семинар по правилам судейства Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация» приехало более 200 судей, а еще сотни участников наблюдали за этим мероприятием онлайн.

«Академия художественной гимнастики „Небесная Грация“ Алины Кабаевой — это не только кузница будущих чемпионок, но и уникальный научно-методический центр, в котором хватает места всем! Вот, например, в этом зале тренируются юные гимнастки, а буквально за дверью проходит судейский семинар», — говорит корреспондент.

Сегодня тут арбитры со всей России и ближнего зарубежья. За два насыщенных дня им предстояло овладеть всеми новыми нюансами оценок выступления гимнасток. Именно по итогам учебы на этом семинаре и сдачи квалификационного экзамена большая часть судей получили право оценивать выступление спортсменок на крупных российских и международных соревнованиях.

«Очень много судей с разных федеральных округов, от каждого федерального округа 12 человек, которым полностью оплачивают проезд для них полностью, естественно, бесплатный семинар и сдача экзамена. Кто хотел просто послушать семинар, тоже у нас допускаются в залы лекционные. Также могут сдать экзамен, то есть для всех желающих!» — говорит Ирина Дзюба — заслуженный мастер спорта, старший тренер Международной Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой.

Большой интерес к новым правилам проявили и иностранные специалисты. Вот, например, тренер талантливой гимнастки из Узбекистана Натальи Усовой уверяет, что выступление ее подопечной по правилам Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» и личное участие в тренировочном процессе Олимпийской чемпионки Алины Кабаевой раскрыли в юной спортсменке новые таланты.

«Я отмечаю большие сдвиги в работе мой спортсменки. Недавно Алина Маратовна приезжала в Ташкент. Именно со скакалкой она показывала Наташе всякие штучки, работу с предметом. И так вот получилось, что в Пекине именно со скакалкой Наташа прям выступила очень хорошо, и я вот проводила эту аналогию, что это тренировка принесла нам большую удачу», — говорит тренер из Узбекистана Насиба Халикова.

Правила Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация», которые штудировали участники этого семинара, позволяют гимнасткам наиболее полно раскрыть потенциал и продемонстрировать свои возможности и мастерство. Выступать по таким правилам сложней, чем по правилам Международной федерации гимнастики. Но интересней и зрелищней, уверяют спортсменки и их наставники.

«Изменилась стоимость определенных элементов, элементов тела, элементов предмета. Есть ряд элементов, которые действительно мы удорожили, опять же исходя из того, что их не каждая гимнастка может выполнить. А может выполнить только та гимнастка, у которой для этого есть физические данные, растяжка, толчок», — говорит Марина Шпехт — судья международной и всероссийской категории, тренер Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Вот, например, один из самых сложных в мировой художественной гимнастики элементов — легендарная «Кабаевская капелька», выполнить которую способны единицы спортсменок. По правилам Международной федерации гимнастики «стоит» всего четыре десятых, а новые правила Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» увеличили ее «стоимость» в два раза!

«Правила, конечно, хороши, потому что на этих правилах можно рисковать. И это будет дорого цениться, элементы тоже, если ты делаешь сложные, то они стоят столько же, сколько труда ты прилагаешь как бы. Ну это очень хорошо ценится!» — говорит Кристина Войтенко — гимнастка, воспитанница Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Уникальные элементы прославленных чемпионок — Евгении Канаевой, Алины Кабаевой, Яны Батыршиной, Инны Жуковой, Зарины Гизиковой и Ольги Капрановой — по правилам «Небесной грации» вновь получили достойную оценку.

«Мой элемент, это равновесие, который стоит четыре десятых. Это надо поднять ногу вперед к носу, перевести ее в сторону и выкрутить назад в высокую затяжку. И отворачивать от нее корпус. То есть у меня крутился корпус!» — говорит Ольга Капранова — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка мира.

Кстати, над этими правилами в Международной академии «Небесная грация» под руководством Олимпийской чемпионки Алины Кабаевой работали не теоретики и спортивные функционеры, а титулованные спортсменки Марина Шпехт и Вера Сесина, которые, как говорится, телом помнят все. Каждый элемент, каждое упражнение, каждую эмоцию.

«В нашем случае мы проверили на себе, опробовали, поняли, как это все выполняется. И теперь с удовольствием учим наших спортсменов. И я надеюсь, что после ввода наших правил большое количество гимнасток будут выполнять эти сложные элементы», — говорит Вера Сесина — многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта.

Уже через месяц получившие сегодня аттестацию арбитры будут судить отборочные соревнования по правилам «Небесной грации» во всех федеральных округах России. А в апреле в этом зале состоятся Всероссийские соревнования Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная Грация».



