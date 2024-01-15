Суд запретил продавать в интернете устройства, скрывающие номера авто

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 42 0

Речь идет о маскировке от камер на дорогах.

Суд запретил продавать в интернете устройства, скрывающие номера авто

Фото: Florian Gaertner / ТАСС

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Суд запретил продавать на интернет-площадках устройства, которые позволяют маскировать номера машин от камер на дорогах. Соответствующий иск прокурора удовлетворил Дорогомиловский суд Москвы.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела, на сайте Aliexpress были размещены на продажу устройства, которые позволяли делать государственные регистрационные знаки автомобилей невидимыми для камер. Суд, рассмотрев иск прокурора, признал такие приборы запрещенными к распространению.

Кроме того, суд удовлетворил аналогичный иск, в котором речь шла о продаже таких устройств на сайте компании Tacticalbunker, специализирующейся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания.

В судебных решениях указывается, что объявления о продаже данных приборов противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Между тем законодательством предусмотрены штрафы в отношении водителей, номера автомобилей которых не считываются камерами.

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