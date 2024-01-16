Суд в Москве запретил размещать вакансии «только для славян»

На появившихся на одной из платформ объявлениях выявили факт дискриминации соискателей по национальному признаку.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Дорогомиловский суд Москвы запретил размещать вакансии «только для славян». Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
«Столичный суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети ВКонтакте о вакансиях, открытых „только славянам“, запрещенными к распространению», — говорится в публикации инстанции в Telegram-канале.
Отмечается, что в вышеуказанных объявлениях была выявлена дискриминация соискателей вакансий по национальному признаку. А это запрещено на законодательном уровне.
Практически каждый второй соискатель подходит к поиску нового места работы неорганизованно, без понимания, что именно ему нужно. HR-специалист назвала ТОП-5 ошибок.
Самая главная — отсутствие четких критериев выбора потенциального работодателя. Какие еще нужно знать тонкости — читайте в нашем материале.
Читайте также
93%
-0.45 96.07
-0.68
Нашли ошибку?