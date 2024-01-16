Суд в Москве запретил размещать вакансии «только для славян»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

На появившихся на одной из платформ объявлениях выявили факт дискриминации соискателей по национальному признаку.

Суд в Москве запретил размещать вакансии «только для славян»

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

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Дорогомиловский суд Москвы запретил размещать вакансии «только для славян». Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Столичный суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети ВКонтакте о вакансиях, открытых „только славянам“, запрещенными к распространению», — говорится в публикации инстанции в Telegram-канале.

Отмечается, что в вышеуказанных объявлениях была выявлена дискриминация соискателей вакансий по национальному признаку. А это запрещено на законодательном уровне.

Практически каждый второй соискатель подходит к поиску нового места работы неорганизованно, без понимания, что именно ему нужно. HR-специалист назвала ТОП-5 ошибок.

Самая главная — отсутствие четких критериев выбора потенциального работодателя. Какие еще нужно знать тонкости — читайте в нашем материале.

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