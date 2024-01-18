Никто не забыт: 81 год исполнился со дня прорыва блокады Ленинграда

В память о геноциде населения города и героизме его жителей на Аллее Памяти откроют мемориальную плиту.

Особенный день для Петербурга — в городе на Неве вспоминают, как 81 год назад его жители узнали новость, которой ждали больше всего на свете. Бойцы Волховского и Ленинградского фронтов смогли освободить Шлиссельбург и прорвать фашистскую блокаду, открыв дорогу к полной победе.

Полное освобождение петербуржцы так и называют — своей Ленинградской Победой. Ее символом стала желто-оливковая лента, напоминающая о награде «За оборону Ленинграда».

Получить ленточку можно будет на улицах города у волонтеров. Начнутся памятные мероприятия с возложения цветов на Пискаревском кладбище, где покоится не менее полумиллиона ленинградцев, на чью долю выпали страшные испытания голодом и холодом.

К безымянным надгробиям понесут цветы и хлеб. А в память о геноциде населения Ленинграда и героизме его жителей на Аллее Памяти откроют мемориальную плиту.

И каждую ночь до 27 января небо будут озарять Лучи Победы, освещающие монумент защитникам Ленинграда на Московском проспекте. Из города-героя — корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что световые проекции противотанковых ежей украсят Петербург в честь снятия блокады.