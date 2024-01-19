Ни за что не догадаетесь: зачем нужно ставить соль на подоконник

Умные домохозяйки давно используют этот метод, чтобы избавиться от проблемы, с которой сталкивался каждый из нас.

Соль можно использовать не только в приготовлении еды, но и в быту. Портал utro.ru рассказал об одном полезном секрете опытных домохозяек.

Многие хранительницы очага выставляют вазочки с солью на подоконники в гостиной, на кухне, в детской и даже в спальне. Нет, это не магические ритуалы. Дело в том, что соль отлично впитывает влагу. Благодаря соли в помещении пропадает запах сырости, а дышать становится комфортнее. Приятным бонусом станет, если в вазу с солью вы добавите немного корицы или различные эфирные масла. Тогда воздух наполнится приятными ароматами, что создаст вокруг уютную обстановку.

Прежде был раскрыт еще один секрет домохозяек о том, как избавиться от неприятного запаха из стиральной машинки. Для этого не нужно идти в магазин и тратить большие деньги на специальные средства. Достаточно взять с кухни лимонную кислоту и уксус 9%. Средства по отдельности нужно развести в теплой воде и тщательно протереть полученным раствором резиновые уплотнители.

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