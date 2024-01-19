Захламят пространство: эти бесполезные в хозяйстве вещи есть на каждой кухне

Некоторые щепетильные хозяйки склонны покупать утварь впрок. Какие безделушки не стоит приобретать даже на скидках, чтобы они не захламляли пространство?

Существует огромное количество полезных и нужных бытовых приборов для кухни. Вот только далеко не все устройства, которые можно найти сегодня в магазинах, действительно стоит покупать. В погоне за выгодой и практичностью домохозяйки нередко скупают десятки ненужных гаджетов, буквально захламляя пространство.

Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, какими вещами в доме россияне пользуются чаще, какие из них чаще лежат без дела и почему владельцы не готовы с ними расстаться. Респондентами стали полторы тысячи опрошенных из всех регионов РФ, пишут «Известия».

Ожидаемо, что в топе самых нужных и полезных вещиц россияне назвали предметы для поддержания чистоты в доме и гаджеты, помогающие в быту. Так, каждый третий опрошенный чаще всего использует робот-пылесос (18%), кофемашину (16%), отпариватель (15%) и электрическую швабру (12% ответивших).

Разрекламированный в американских комедиях тостер вошел в список самых бесполезных штук, которые занимают площадь, но практически не нужны в реальной жизни. Неудобства также создают хлебопечка, робот для мытья окон и блинница.

В 36% случаев ненужные вещи опрошенные получили в подарок. Изредка безделушки выигрывают в конкурсе и передаривают друзья. Большинство опрошенных приобретали ненужные гаджеты, будучи уверенными, что они им пригодятся. Четверть опрошенных следовала моде, а еще почти 20% попробовали и просто разочаровались в функционале. Реже всего респонденты «клевали» на большие скидки и рекомендации со стороны.

Чаще всего приобретенные вещи лежат без дела, потому что на них уходит много времени, отвечали опрошенные. Еще в 15% случаев эффект не оправдывает ожиданий.

Ранее 5-tv.ru писал, как быть, если ваш подарок не понравился.