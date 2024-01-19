Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Богомаз сообщил о дроне, сбросившем боеприпас на нефтебазу под Брянском
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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ВСУ пытались атаковать российский регион рано утром.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
По данным ведомства, примерно в 06:40 19 января наши силы сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью.
Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что беспилотник противника нес на себе боеприпас, который был сброшен на территорию нефтебазы. В результате произошел пожар. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Также сообщается, что пострадавших, предварительно, нет.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, это уже вторая попытка ВСУ атаковать Брянскую область за последние два дня. В прошлый раз наши средства ПВО уничтожили ракеты «Точка-У» и перехватили три беспилотника.
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