Силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

ВСУ пытались атаковать российский регион рано утром.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, примерно в 06:40 19 января наши силы сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью.

Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что беспилотник противника нес на себе боеприпас, который был сброшен на территорию нефтебазы. В результате произошел пожар. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Также сообщается, что пострадавших, предварительно, нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, это уже вторая попытка ВСУ атаковать Брянскую область за последние два дня. В прошлый раз наши средства ПВО уничтожили ракеты «Точка-У» и перехватили три беспилотника.