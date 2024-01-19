«И все — ты мертв»: Кулеба испугался применения ИИ при боестолкновениях

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Кулеба испугался применения ИИ при боестолкновениях

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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На Украине давно признают свое поражение. Чего еще страшится преступный киевский режим?

Мэр Киева пожаловался на «безумное» давление со стороны российских войск. А одновременно, по словам Виталия Кличко, ВСУ испытывают столь же «безумную» нехватку боеприпасов и солдат. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild после посещения передовой.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в провале контрнаступления ВСУ разведывательные дроны, которые российская армия стала подключать к ударным.

«Это достигло таких масштабов, что солдаты не могли передвигаться. Стоило им выйти из леса или окопа, как дрон-разведчик обнаруживал движение и передавал информацию ударному дрону. И все. Ты мертв. Так что влияние их на кампанию 2023-го года огромно», — заявлял Кулеба.

По мнению украинского дипломата, использование дронов серьезно повлияет на ход боевых действий и в этом году. Кроме того, Кулеба предрек цитата — «беспрецедентное тестирование и применение искусственного интеллекта» в боях.

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