Проводница выбросила из поезда кота, посчитав его бездомным — видео

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 226 0

В РЖД начали проверку инциндента с выброшенным из поезда котом Твиксом

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Животное ищут волонтеры, но пока тщетно.

Проводница выкинула кота из поезда на станции в Кирове, посчитав бездомным. В официальном Telegram-канале РЖД сообщили, что начали служебное расследование.

Инцидент произошел на станции в Кирове 11 января. Как рассказывает 5-tv.ru сам хозяин животного Эдгард, кота по кличке Твикс вез его родственник на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. На животное был оформлен необходимый билет. Однако в какой-то момент кот выбежал из купе и был пойман в коридоре проводницей. Женщина, посчитав его бездомным, выбросила Твикса из вагона на мороз во время очередной остановки.

В РЖД принесли извинения хозяину питомца, отметив, что с вниманием и любовью относится к животным и всячески опекает их в пути.

«РЖД крайне сожалеют об инциденте с высадкой домашнего животного из поезда в Кирове», — заявили в компании.

Также в РЖД пообещали сделать все возможное, чтобы такие неприятные инциденты не повторялись.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты по путешествиям рассказали, как обезопасить животное в дороге.

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