«Отдельные проявления»: в Кремле прокомментировали протесты в Башкирии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 747 0

Песков не согласился с тем, что в Башкирии прошли массовые беспорядки

«Отдельные проявления»: в Кремле прокомментировали протесты в Башкирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко

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Между тем правоохранителями было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

В Кремле прокомментировали протесты, которые произошли на днях перед залом суда в башкирском городе Баймак. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не согласился бы с формулировкой „массовые беспорядки и массовые протесты“. Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что данная тема относится к компетенциям местных властей и органов правопорядка.

На днях Баймакский районный суд приговорил Фаиля Алчинова* к четырем годам лишения свободы. Он признан виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. По данным суда, в апреле 2023 года Алчинов выступил на сходе в селе Ишмурзино. Во время своей речи он оскорбил кавказцев и жителей Средней Азии.

ГУ МВД Башкирии заинтересовали призывы в Сети к несанкционированной акции перед зданием суда. Ведомство посоветовало гражданам не поддаваться на провокации в этом митинге. По данным местных СМИ, полиция задержала нескольких нарушителей, которые планировали акцию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям после беспорядков перед залом суда в башкирском городе Баймак.

* — внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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