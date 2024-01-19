Великобритания провела испытания лазерного оружия DragonFire

Великобритания провела успешные испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Об этом сообщили в британском Минобороны.

Испытания нового вида оружия проходили на Гебридских островах. Как отмечает Минобороны Британии, DragonFire успешно отработал стрельбу по воздушным целям. По информации газеты Times, удары наносились по движущимся дронам на разном расстоянии и с разных позиций.

Великобритания при этом не раскрывает дальность оружия, но утверждает, что оно может работать в пределах прямой видимости и наносить удар «по любой видимой цели». Сухопутные войска и ВМС страны рассматривают использование этого оружия в рамках своих возможностей противовоздушной обороны (ПВО).

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс надеется, что это «коренным образом изменит боевое пространство».

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