Великобритания провела испытания лазерного оружия DragonFire

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 75 0

Удары отрабатывались по дронам.

Великобритания провела испытания лазерного оружия DragonFire

Фото: ABACA / ТАСС

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Великобритания провела успешные испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Об этом сообщили в британском Минобороны.

Испытания нового вида оружия проходили на Гебридских островах. Как отмечает Минобороны Британии, DragonFire успешно отработал стрельбу по воздушным целям. По информации газеты Times, удары наносились по движущимся дронам на разном расстоянии и с разных позиций.

Великобритания при этом не раскрывает дальность оружия, но утверждает, что оно может работать в пределах прямой видимости и наносить удар «по любой видимой цели». Сухопутные войска и ВМС страны рассматривают использование этого оружия в рамках своих возможностей противовоздушной обороны (ПВО).

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс надеется, что это «коренным образом изменит боевое пространство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый ручной пулемет калибра 5,45 миллиметра полностью готов и выходит на государственные испытания в России. Помимо указанной версии, также планируется создание экспортных версий под калибры НАТО.

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