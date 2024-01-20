Пришлось потом прятать: Агата Муцениеце оконфузилась прямо на сцене

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 393 0

Агата Муцениеце упала во время своего выступления в шоу и разбила коленку

Пришлось потом прятать: Агата Муцениеце оконфузилась прямо на сцене

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Артистка принимала участие в шоу, где предполагалось почти полное обнажение.

Актриса Агата Муцениеце попала в неприятную ситуацию прямо во время своего выступления в театре Crave. Как сообщает издание 7Дней.ru, артистка запуталась в подоле своего платья и неудачно упала у всех на глазах.

Конфуз случился во время одного из номеров шоу «Абсолютно другая нага». После весьма неудачного падения на сцене Муцениеце получила травму, разбив в кровь коленку, но поднялась и продолжила танцевать. А в финале мероприятия, где актриса должна выходить к зрителям и полностью обнажаться, ногу с ссадиной ей пришлось прятать, выбрав удобную для этого позу.

Кстати, это не первая неприятность Агаты Муцениеце за последнее время. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда сериала «Закрытая школа», кажется, вновь потерпела неудачу на любовном фронте. Что происходит в личной жизни актрисы после громкого развода с коллегой по шоу-бизнесу? 

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