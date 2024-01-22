Вынашивала мумию 35 лет? Врачи нашли в утробе пожилой женщины мертвого младенца

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 424 0

Гинеколог Дорофеева: смерть ребенка внутри беременной женщины провоцирует сепсис

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liz Gregg; Личный архив Ирины Филатовой; 5-tv.ru

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История вызывает немало вопросов. На главные из них ответили специалисты.

К врачам в Алжире с жалобами на боли в животе обратилась 73-летняя женщина. Результаты ее обследования стали резонансной новостью для СМИ — у нее была диагностирована внематочная беременность 35-летней давности. Все эти годы она якобы вынашивала в утробе двухкилограммовый окаменевший семимесячный плод.

Возможно ли так долго носить под сердцем мертвого ребенка и продолжать при этом жить привычной жизнью, не замечая неладного? Эксперты ответили в беседе с 5-tv.ru.

По словам гинеколога Ирины Филатовой, произошедшее с алжиркой больше похоже на вымысел журналистов, однако в истории подобные случаи действительно были. В XVI веке врачи при вскрытии женщины обнаружили мумифицированный плод, которому было около 26 недель. Только тогда мертвый младенец находился внутри матки, а сейчас речь идет о внематочной беременности.

«Если это внематочная беременность, то однозначно невозможно. Потому что ребенок питается от плаценты, и плацента должна находиться в матке», — прокомментировала гинеколог.

Врач отметила, что при маточной беременности такое может случиться на сроке до 12 недель, когда ребенок по каким-то причинам прекращает развиваться, а организм не реагирует на инородное тело. Начинается процесс кальцинации или мумификации.

По словам Ирины Филатовой, такой мертвый зародыш может даже выполнять функцию противозачаточный спирали. А последствия вынашивания нерожденного дитя могут проявляться в нарушении цикла, а на это, заметила специалист, не обратит внимание лишь малограмотная женщина.

www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann; 5-tv.ru

Гинеколог Антонина Дорофеева также не склонна верить в сообщения СМИ. По ее словам, в подобной ситуации у женщины неминуемо начался бы сепсис, ведь внутри нее буквально разлагался ребенок.

«Если не живой человечек, то он начал бы разлагаться, и продукты этого разложения отравляли бы организм. Это инфекция, это заражение. Поэтому, на мой взгляд, это утка какая-то. Я себе это слабо представляю», — заключила гинеколог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как посленовогодний отдых влияет на зачатие ребенка.

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