Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака ВСУ была сорвана в субботу, 20 января, в районе 23:50 по московскому времени.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет, уточнили в министерстве по региональной безопасности.

В то же время, по данным Минобороны, был уничтожен украинский БПЛА и над территорией Смоленской области.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.