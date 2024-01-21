Расчеты ПВО сбили украинский беспилотник над Тульской областью
Еще одна попытка теракта на территории РФ провалилась из-за слаженной работы российских военных.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атака ВСУ была сорвана в субботу, 20 января, в районе 23:50 по московскому времени.
Предварительно, разрушений и пострадавших нет, уточнили в министерстве по региональной безопасности.
В то же время, по данным Минобороны, был уничтожен украинский БПЛА и над территорией Смоленской области.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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