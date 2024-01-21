Последовательные действия: что делать, если провалился под лед

Оказаться под льдом можно во время прогулки, катания на коньках или других зимних развлечений. Как следует действовать, чтобы спасти себе жизнь?

Если человек провалился под лед, важно соблюдать некоторые правила. Именно они помогут сохранить жизнь человеку и выбрать с наименьшими последствиями для организма.

Так, если человек провалился под лед, в первую очередь, не стоит паниковать, сообщило издание URA.RU. Также не следует совершать движения, которые ни коем образом не помогут выбраться. Так человек лишь потратит силы и энергию, которая в тот момент очень нужна.

Следующим правильным шагом будет громко позвать на помощь, а также постараться избавиться от лишней тяжести. К примеру, рюкзака или пакета. Далее важно ухватиться за кромку льда, чтобы оставаться на поверхности льда.

Потом стоит попробовать выбраться самостоятельно, закинув ноги на лед и перевалившись. Если удастся оказаться на льду, не стоит вставать, лучше всего передвигаться ползком в ту сторону, откуда пришли.

В случае, если человек провалился и ему необходима помощь, в первую очередь, нужно вызвать спасателей и медиков. Далее взять длинный предмет, к примеру, веревку, ремень, палку, и лежа на животе за три-пять метров бросить его, и постараться вытянуть человека из воды.

Дальше вместе ползком необходимо добраться к безопасному месту. Пострадавшего нужно сразу переодеть в сухую одежду, растереть кожу до покраснения, дать горячий чай, заставить двигаться, чтобы он согрелся.

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