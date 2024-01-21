«Мать лежала в клинике месяц»: сын разбившейся при крушении самолета женщины дал интервью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 189 0

Погибшие в авиакатастрофе в Афганистане супруги возвращались из Таиланда

Фото, видео: Telegram / Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко / korenyako ; 5-tv.ru

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Ее состояние не улучшалось, а местные врачи говорили, что все в порядке.

Сын разбившейся при крушении самолета в горах Афганистана россиянки сообщил, что судно санавиации направлялось в Россию и перевозило его мать. Она месяц лечилась в клинике в Таиланде, но лучше ей не становилось. Об этом стало известно 5-tv.ru.

«Да, это был санитарный борт, который перевозил мою больную мать из клиники Таиланда в Россию», — сообщил Виталий Евсюков.

В Таиланд Анна Евсюкова прилетела в декабре. Во время отпуска она заболела и попала в больницу. Около месяца врачи разводили руками и говорили, что все в порядке, но женщине лучше не становилось.

Ранее 5-tv.ru опубликовал список людей, находившихся в разбившемся в Афганистане самолете.

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