«Мать лежала в клинике месяц»: сын разбившейся при крушении самолета женщины дал интервью
Погибшие в авиакатастрофе в Афганистане супруги возвращались из Таиланда
Фото, видео: Telegram / Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко / korenyako ; 5-tv.ru
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Ее состояние не улучшалось, а местные врачи говорили, что все в порядке.
Сын разбившейся при крушении самолета в горах Афганистана россиянки сообщил, что судно санавиации направлялось в Россию и перевозило его мать. Она месяц лечилась в клинике в Таиланде, но лучше ей не становилось. Об этом стало известно 5-tv.ru.
«Да, это был санитарный борт, который перевозил мою больную мать из клиники Таиланда в Россию», — сообщил Виталий Евсюков.
В Таиланд Анна Евсюкова прилетела в декабре. Во время отпуска она заболела и попала в больницу. Около месяца врачи разводили руками и говорили, что все в порядке, но женщине лучше не становилось.
Ранее 5-tv.ru опубликовал список людей, находившихся в разбившемся в Афганистане самолете.
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