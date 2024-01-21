Над Геническом сбиты две вражеских ракеты
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МО РФ: над Геническом сбиты две вражеских ракеты
Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev
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Они были нацелены на Крым.
Над Геническом сбиты две вражеских ракеты, которые целились на Крым. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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