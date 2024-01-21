Добро пожаловать в семью: рэпер ST стал отцом во второй раз

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 122 0

Музыкант SТ и его жена поделились радостной новостью о рождении дочери

Добро пожаловать в семью: рэпер ST стал отцом во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Имя новорожденной малышки пока неизвестно.

У российского рэп-исполнителя ST (настоящее имя — Александр Степанов — Прим.ред.) и его супруги Ассоль родилась вторая дочь. В первый раз супруги стали родителями в марте 2020-го года. И вот спустя несколько лет у малышки Эстель появилась сестренка.

Музыкант и его жена поделились радостной новостью в своих социальных сетях:

«Доченька! Добро пожаловать в семью и этот прекрасный мир! Наконец-то, это свершилось. Принимаю поздравления и начинаю заниматься приятными мамскими хлопотами: первым делом заказала вещи для малышки», — делится в своем блоге Ассоль.

Пара несказанно рада появлению второй принцессы. Супруги выложили трогательные фото в свои социальные сети. Вместе супружеская пара с далекого 2014 года. Александр увидел будущую жену на фото в календаре одежды и сразу влюбился. Рэпер через общих знакомых нашел таинственную красавицу и уже в 2015 году влюбленные поженились.

Знаменитая семья пока только привыкает к новой роли быть родителями двоих детей. Но они всегда мечтали о втором ребенке. Несмотря на страшное событие в их семье — замершую беременность, супруги не потеряли надежду и свершилось чудо. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по дате рождения родителей определить пол будущего ребенка.

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