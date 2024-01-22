Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказал в поставках Украине оружия

Эфирная новость 380 0

Кроме того, страна планирует наложить вето на вступление Незалежной в НАТО.

Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Украина вот уже девять лет как не является суверенным и независимым государством, а находится под полным контролем США. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что Россия фактически была вынуждена начать спецоперацию, поскольку никто, и США в том числе, не потерпел бы наличие у себя под боком страны из враждебного военного блока. Фицо также подчеркнул, что на встрече с украинским премьером Шмыгалем сообщит о своем решении наложить вето на вступление Киева в НАТО, чтобы не провоцировать Третью мировую.

Кроме того, власти Словакии больше не будут передавать ВСУ оружие, исключительно — гуманитарную помощь. На днях в новый министр обороны Словакии заявил, что из-за передачи прежним правительством вооружений Киеву страна осталась без средств противовоздушной обороны.

А после отправки истребителей Миг-29, еще и без боевой авиации. Более того, за поставленные самолеты Братислава до сих пор не получила денежной компенсации, которую обещали в Вашингтоне и Брюсселе.

-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Земля на ладони: РОС позволит России стать лидером «космического многополярного мира»
15:37
«Я сойду с ума»: что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине
15:28
Путин назначил Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества
15:25
«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий
15:15
«Разврат, баня, женщины»: 70-летний Алексей Глызин вспомнил про кутеж на гастролях
15:14
Выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса