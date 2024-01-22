Украина вот уже девять лет как не является суверенным и независимым государством, а находится под полным контролем США. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он отметил, что Россия фактически была вынуждена начать спецоперацию, поскольку никто, и США в том числе, не потерпел бы наличие у себя под боком страны из враждебного военного блока. Фицо также подчеркнул, что на встрече с украинским премьером Шмыгалем сообщит о своем решении наложить вето на вступление Киева в НАТО, чтобы не провоцировать Третью мировую.

Кроме того, власти Словакии больше не будут передавать ВСУ оружие, исключительно — гуманитарную помощь. На днях в новый министр обороны Словакии заявил, что из-за передачи прежним правительством вооружений Киеву страна осталась без средств противовоздушной обороны.

А после отправки истребителей Миг-29, еще и без боевой авиации. Более того, за поставленные самолеты Братислава до сих пор не получила денежной компенсации, которую обещали в Вашингтоне и Брюсселе.