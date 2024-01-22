Треть автомобилей в России продают со скрученным пробегом

Эфирная новость 47 0

Ущерб от подобных махинаций превышает сотни миллиардов рублей.

Фото, видео: IMAGO / Filippo Carlot / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Более трети подержанных машин в России продают со скрученным пробегом. Как пишут «Известия», больше всего таких автомобилей на вторичных рынках Краснодарского края, Самарской и Челябинской областей.

Показания счетчика километража чаще всего подделывают на машинах марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi. По подсчетам экспертов, общий ущерб для покупателей от этих манипуляций за прошлый год — более 600 миллиардов рублей.

На данный момент в России наказания за продажу машины со скрученным пробегом нет, но продавца могут привлечь к административной ответственности — за причинение имущественного ущерба и злоупотребление доверием.

-9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:48
Земля на ладони: РОС позволит России стать лидером «космического многополярного мира»
15:37
«Я сойду с ума»: что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине
15:28
Путин назначил Андрея Емельянова заместителем главы Россотрудничества
15:25
«Болезненный компромисс»: в Словакии призвали Украину отдать часть территорий
15:15
«Разврат, баня, женщины»: 70-летний Алексей Глызин вспомнил про кутеж на гастролях
15:14
Выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул

Сейчас читают

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал
Ошибки нет: дата 20.02.14 на медали «За возвращение Крыма» — правильная
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
«Каждый сможет создавать музыку»: участники группы Joy боятся конкуренции с ИИ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса