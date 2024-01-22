Сохраняет настрой: у герцогини Сары Фергюсон нашли страшное заболевание

Женщина не так давно узнала о раке молочной железы, однако ей снова пришлось услышать неутешительный диагноз. Что на этот раз?

У бывшей жены британского принца Эндрю — 64-летней писательницы и телеведущей Сары Фергюсон врачи диагностировали злокачественную меланому. Такой новостью поделился телеканал Sky News.

Представитель герцогини Йоркской заявил, что она остается в «хорошем настроении», несмотря на диагноз. Женщина должна продолжать обследования, чтобы убедиться, что болезнь обнаружена на ранних стадиях.

«Ее дерматолог попросил удалить и проверить несколько родинок одновременно с реконструктивной операцией герцогини после мастэктомии, и одна из них была идентифицирована как раковая», — приводит слова представителя герцогини телеканал.

Летом 2023 года у нее также выявили рак молочной железы. Онкологию удалось обнаружить на ранней стадии, и врачи приступили к лечению.

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Фергюсон пришлось перенести восьмичасовую хирургическую операцию по удалению молочной железы. Рак груди протекал у нее бессимптомно. Примечательно, что выявить его помогла маммография.

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