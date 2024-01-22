Суд арестовал Елену Блиновскую
Блогер пробудет в СИЗО до 26 апреля.
Фото: Пресс-служба Судов общей юрисдикции города Москвы
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Елена Блиновская заключена под стражу в зале суда. Блогер пробудет в СИЗО до 26 апреля. Об этом сообщает столичный СК РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи СК ходатайствовали об аресте Блиновской. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег.
В данный момент главное управление СК РФ расследует уголовное дело против Елены Блиновской. По информации от ведомства, блогер использовала нелегальную схему дробления бизнеса, с помощью которой занижала свои доходы и не выплачивала в полном объеме налоги.
Сейчас ей предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.
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