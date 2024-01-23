«Близки к социальному взрыву»: какая страна рискует стать 51-м штатом США

У этого государства в последнее время наблюдаются серьезные проблемы в экономической сфере.

Ситуация в Аргентине с каждым днем выглядит все тревожнее и тревожнее. Уровень инфляции в стране достиг 211%, что является абсолютным антирекордом более чем за 30 лет. Причиной стремительного взлета цен является импульсивная политика нового президента страны Хавьера Милея, который вступил в должность 11 декабря прошлого года.

Избранный народом лидер обещал исправить плачевную ситуацию в экономике страны — на момент выборов инфляция составляла 140%, а за чертой бедности находилось более 40% населения. Всего за месяц подорожало буквально все: цены на товары поднялись на 32,7%, медицина подорожала на 32,6%, транспорт — на 31,7, бытовая техника — на 30,7%, продукты — на 29,7%. Помимо всего прочего, также на 15% выросли цены на сотовую связь, на 13,8% увеличилась коммунальная плата и на 6,2% подорожало образование.

Помимо рекордной инфляции, пострадала также и национальная валюта. Девальвация песо произошла более чем в два раза — с 366 до 800 песо за доллар. Новый министр экономики Луис Капуто уверяет, что курс должен приблизиться к тысяче песо за доллар, чтобы быть на уровне рыночного. По его словам, это простимулирует экспорт, однако эксперты со всего мира сомневаются в его плане, подозревая, что ситуация просто вышла из-под контроля.

Чтобы хоть как-то стабилизировать экономику страны, новоявленные власти начали урезать зарплаты чиновникам, а также массово сокращать различные министерства и ведомства (из 18 планируют оставить лишь девять). Помимо этого, планируют уменьшить финансирование энергетической и транспортной отраслей, а также остановить работу над всеми инфраструктурными госпроектами, которые находились в планах.

Изменения затронут и условия труда простых граждан. Согласно идеям Милея, испытательный срок будет увеличен с трех месяцев до восьми, 12-часовой рабочий день станет официально узаконенным, уменьшат компенсации уволенным сотрудникам, а отпуска по беременности и уходу за ребенком сократят.

Подобный беспредел со стороны властей не мог остаться незамеченным, поэтому объединение профсоюзов подало в суд на правительство Милея. Дело осталось за народом, а администрация президента пообещала подать апелляцию.

Граждане Аргентины массово жалуются на новую власть. По словам людей, новые законы направлены на передачу ресурсов простого народа богачам. Даже аргентинцы с высокой зарплатой жалуются на то, что им приходится покупать только самое необходимое, чтобы не остаться нищими.

«Цены ужасные, но государство просто умывает руки. Бензин взлетел с 350 до 700 песо за литр. Метро — 100 песо, автобус — 50 и объявили, что через полгода поднимут до 800, а коммуналку увеличат в семь раз. Думаю, мы близки к социальному взрыву. Это чувствуется на улицах, когда общаешься с окружающими», — приводит слова адвоката Хавьера Абрама РИА Новости.

Несмотря на все катастрофические проблемы в экономике, Милей не останавливается. Он заявлял о своих намерениях перевести страну на доллар. По предсказаниям экономистов, это приведет к уничтожению Центробанка страны и переходу под управление банковской системы США, лишив Аргентину любой независимости в финансовом плане.

Эксперты считают, что у Аргентины был большой потенциал развиться в благополучную страну, а предложение вступить в БРИКС могло стать золотым билетом в светлое будущее, однако Милей выбрал путь сотрудничества с Вашингтоном, лишив страну всех позитивных перспектив.