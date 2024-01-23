В Петербурге открылась выставка, посвященная работникам блокадного трамвая

Среди героев обороны Ленинграда особая роль — у работников блокадного трамвая. Их подвигу посвящена новая выставка, подготовленная совместно с Музеем Оранэлы.

Посетителям расскажут о работе Стрельнинской трамвайной линии в годы Великой Отечественной. Трамваи использовались для подвоза боеприпасов, продовольствия и эвакуации раненых. Экспозицию можно увидеть в выставочном комплексе городского электрического транспорта до 31 марта.

Петербург готовится к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В преддверии этого события в городе на Неве также организовали телемост с непосредственными свидетелями событий тех дней. В нем приняли участие десятки человек из Бишкека, из Гомеля, даже из Испании, из Хельсинки.

А в самом Петербурге сегодня сложно найти семью, кого не коснулась трагедия блокады. По разным данным, за эти 872 дня в городе погибло около 1,5 миллиона человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дорога жизни спасла миллионы людей в блокаду Ленинграда.