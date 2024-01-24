Над Орловской областью сбиты несколько беспилотников

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 60 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.

Над Орловской областью сбиты несколько беспилотников

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Над Орловской областью сбиты четыре беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве также отметили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.

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