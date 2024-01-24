Над Орловской областью сбиты несколько беспилотников
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
Фото: © РИА Новости
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Над Орловской областью сбиты четыре беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве также отметили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
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