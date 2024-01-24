Власти Приморья не стали отменять концерт Дианы Арбениной

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Официально солистка группы «Ночные снайперы» не является иноагентом или релокантом.

Власти Приморья не стали отменять концерт Дианы Арбениной

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Правительство Приморского края не будет отменять концерт Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы». Выступление состоится 27 февраля во Владивостоке.

Жители региона призвали в комментариях в Telegram-канале губернатора Олега Кожемяко отменить концерт Арбениной. Им ответил Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока.

«Концерт Дианы Арбениной и группы „Ночные снайперы“ проводится в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется», — говорится в сообщении.

В МЦУ добавили, что официально Арбенина не является иноагентом или релокантом, деятельность музыкального коллектива не запрещена в России, а творческий репертуар соответствует цензуре.

Весной 2023 года концерты группы «Ночные снайперы» были под угрозой отмены по многим причинам. Так, Арбенина однажды получила травму и была вынуждена перенести выступления. Затем шоу группы просто хотели отменить или перенести до лучших времен.

На фоне отмены и переноса концертов поползли слухи, что Арбенина покинула Россию. Сама исполнительница призвала всех не распространять непроверенную информацию, а также заявила, что не собирается никуда уезжать из своей страны и от своего народа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двоих зрителей концерта «Ночных снайперов» в Москве оштрафовали за проукраинские лозунги. Тушинский районный суд признал их обоих виновными в административном правонарушении.

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