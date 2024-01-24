Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Якутии

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Решается вопрос о привлечении авиации для госпитализации пострадавших в больницы.

Пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Якутии

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия) / tprocsakha; 5-tv.ru

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Пять человек пострадали при взрыве газа в якутском Томмоте. Все они сейчас в больнице, двое получили сильные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос об их отправке вертолетом в Якутск.

Уже удалось установить, взрыв в четырехэтажке произошел из-за разгерметизации газового оборудования в одной из квартир. В доме выбиты стекла, разрушены балконы.

Особенно пострадали второй и третий этажи. Всех жильцов эвакуировали. Они размещены в общежитии. Прокуратура проверяет, кто и как обслуживал систему газоснабжения и контролировал ее состояние.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв газа и начавшийся в результате пожар полностью уничтожили квартиры на верхних этажах пятиэтажного дома в Тобольске. Произошло все, когда люди ложились спать. Сообщалось, что пострадали три человека. Они были госпитализированы в больницы.

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