Мощный пожар вспыхнул в Красноярском крае

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 49 0

Более 40 человек эвакуированы из здания. Горит цех по производству аэролодок.

Мощный пожар вспыхнул в Красноярском крае

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Мощный пожар вспыхнул в селе Еловое Красноярском крае. Более 40 человек эвакуированы из здания цеха по производству аэролодок, о чем сообщают пользователи социальных сетей.

На месте возгорания в данный момент работают 27 человек и восемь машин пожарной техники. Площадь пожара уточняется, пока нет информации о пострадавших.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.28
0.36 96.17
0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:49
Лавров прокомментировал переговоры США с Турцией по заходу в Черное море кораблей
9:43
Песков ответил на заявление Зеленского о теракте в Белгородской области
9:31
Смогла пережить потерю сына и шантаж внука: удары судьбы Светланы Дружининой
9:13
Стенды для проверки изделий могут появиться в ювелирных магазинах России
9:12
Мощный пожар вспыхнул в Красноярском крае
9:01
Мужа Елены Блиновской хотят признать банкротом

Сейчас читают

Европа нарвалась не на тот спрос: в ЕС стали потреблять больше газа, но не те
Раскрыта подноготная седьмого брака Алибасова с молодой помощницей
«Наслаждайтесь ответами»: Захарова заткнула журналистку BBC на пресс-конференции Лаврова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса