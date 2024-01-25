«Есть к ему стремиться»: Путин объявил об увеличении стипендии президента

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Путин объявил о повышении стипендии президента до 30 тысяч рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В Татьянин день наш лидер прилетел в Калининград для встречи со студентами.

Российский лидер Владимир Путин принял решение увеличить размер президентской стипендии. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами университета Иммануила Канта в Калининграде.

«В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мною принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей», — сказал он.

По словам кандидата в президенты Рф, действующего президента Владимира Путина, об увеличении размера стипендии правительства также сейчас раздумывает и Кабмин. Ее планируется повысить до 20 тысяч рублей. Поэтому, подчеркнул президент, «есть к чему стремиться, надо хорошо учиться».

Сегодня, 25 января, Владимир Путин прилетел в Калининград для встречи в Татьянин день со студентами университета имени Иммануила Канта. После этого состоится социально-экономическое совещание.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал причину поездки Путина в Калининград. В частности, он рассказал, связан ли этот визит с Североатлантическим альянсом.

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«Есть к ему стремиться»: Путин объявил об увеличении стипендии президента

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