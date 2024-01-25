«Все меры поддержки продолжаем»: Путин провел встречу с Алихановым

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Путин встретился с главой Калининградской области Алихановым

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Что обсуждали стороны в ходе мероприятия?

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Стороны уделили особое внимание демографическому вопросу в регионе.

Сейчас в Калининградской области проживает 260 тысяч семей, в 180 тысячах есть дети. Правительство региона работает над тем, чтобы продолжать повышать рождаемость.

«Специальную программу реализуем по повышению рождаемости — в прошлом году около 420 миллионов на эти цели выделяли. В этом все меры поддержки продолжаем: это и ежемесячные денежные выплаты, и единовременные пособия», — сказал губернатор.

За первого ребенка, который родился в семье студентов или в течение трех лет после окончания вуза, выплачивают 345 тысяч рублей в рамках материнского капитала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин обсуждал со студентами в Калининграде.

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