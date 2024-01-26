Новак Джокович проиграл Синнеру в полуфинале Australian Open

Итальянец Янник Синнер победил в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), обыграв серба Новака Джоковича. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча продолжалась три часа 26 минут. Синнер девять раз подал навылет, допустил двойную ошибку и сделал пять брейк-пойнтов из 11 заработанных. В результате встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу итальянца.

В финале Синнер встретиться с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и представителем ФРГ Александром Зверевым. Турнир начнется в 11:30 по московскому времени 26 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open. Он обыграл поляка Хуберта Хуркача.