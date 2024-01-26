VK запускает программу «IT-дайвинг» и тематические активности в День студента

Стать участником образовательной программы «IT-дайвинг» от VK Education могут старшеклассники и студенты 1-2 курсов вузов из любого населенного пункта страны. Ребятам доступны шесть востребованных IT- и digital-направлений: машинное обучение, тестирование, аналитика, бэкенд-разработка, управление проектами и дизайн.

Участники образовательной программы узнают, как работают технологические проекты, погрузятся в одно из направлений, проверят свои силы в решении прикладных задач, чтобы узнать, подходит ли им выбранная специальность. Эксперты компании проведут вебинары, где расскажут об особенностях направлений, повседневной работе и карьерных возможностях VK для молодежи.

Направление «Машинное обучение» познакомит с алгоритмами и задачами, которые помогают решать ML-инструменты, а «Аналитика» позволит узнать, как устроена бизнес-аналитика и какие навыки необходимы в этом направлении.

Те, кого заинтересует бэкенд-разработка, выяснят, в чем заключается работа продуктового разработчика. На направлении «Тестирование» участники разберутся в аспектах работы QA-инженера и познакомятся с формами тестовой документации. Ребята, которые выберут сферу «Управление проектами», узнают об этапах запуска IT-проектов, научатся анализировать информацию и ставить цели. В рамках направления «Дизайн» молодые люди смогут ближе познакомиться со сферой продуктового дизайна.

Финальный этап программы по каждому направлению — решение кейса. Лучшие участники попадут на закрытое мероприятие в московском офисе VK.

«IT-дайвинг» пройдет с 26 февраля по 24 марта. Оставить заявку на участие в программе можно до 25 февраля в специальном мини-приложении по ссылке.

Праздничные активности для студентов

Специальный чат-бот в сообществе VK Education подскажет, как сохранить баланс между учебой и личной жизнью. Из предложенных вариантов пользователи выберут активности, которыми наполнят свой день.

В конце участники получат подарки, среди которых промокоды от Облака Mail.ru, VK Музыки или VK Play Cloud и баллы в сервисе «Другое Дело». В сообществе VK Education студенты также смогут принять участие в конкурсе и выиграть ценные призы: VK Капсулы Мини, бомберы и рюкзаки из VK Store или беспроводные наушники.

Молодые блогеры и клиперы, среди которых Тема Пименов (Waterfork), Леша Янгер, Kerya, GUFEE MEDALIN, поделятся лайфхаками, которые помогали им в учебе, и советами, как эффективно совмещать учебу и личную жизнь. Найти ролики можно будет в VK Клипах по хэштегу #ДеньСтудента.

Благодаря мини-приложению «Рассказать друзьям» пользователи ВКонтакте смогут поделиться с друзьями историями и постами с расписанием на день. Для этого нужно указать свой вариант или выбрать из предложенных вариантов в мини-приложении. Ответ будет опубликован на странице, а друзья смогут присоединиться к флешмобу по кликабельному стикеру.

Все желающие также смогут примерить тематическую маску-рандомайзер, которая предложит варианты развития событий в День студента: достать счастливый билет на зачете, получить стипендию или поймать другие классные возможности.