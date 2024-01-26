Ну Луне обнаружили аномальные камни с магнитными свойствами

Что в них необычного?

Международная исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Университета Мюнстера в Германии обнаружила на поверхности Луны, рядом с областью Райнер Гамма, валуны со странными магнитными свойствами. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкого учреждения.

Увидеть такие валуны удалось на фотографиях, сделанных космическим аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, который вращается вокруг Луны.

«Впервые обнаружены на поверхности Луны аномальные камни метрового размера, покрытые пылью и, предположительно, обладающие уникальными свойствами, такими как магнитные аномалии», — говорится в публикации.

Ученые выяснили, что пыль на этих валунах откражает солнечный свет не так, как на других. Подобные находки помогают ученым выяснить, как формируется и изменяется лунная кора. Ранее ученые никогда не исследовали, могут ли горные породы быть магнитными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый японский модуль SLIM совершил посадку на Луне. Его основной задачей является исследование кратеров и рельефа спутника Земли.