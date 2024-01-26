Минюст РФ обновил список иноагентов. Кто в него вошел?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Минюст признал иноагентами блогера Потапенко* и журналиста Трудолюбова*

Минюст РФ обновил список иноагентов. Кто в него вошел?

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Реестр иноагентов увеличился на три пункта.

Минюст РФ включил в список иноагентов двух физических лиц и один новостной портал. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Иноагентом в Рф признан предприниматель и блогер Дмитрий Потапенко*, который участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и зарубежной прессой, пользуясь этим для распространения недостоверной информации о ситуации в России и политике страны.

Также иноагентом признали и журналиста Максима Трудолюбова*, который активно сотрудничал с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Также представитель прессы распространял фейки о ВС РФ, ситуации в зоне СВО, а также преднамеренно искажал информацию о ситуации в России. Известно, что журналист проживает за пределами Российской Федерации.

Также в реестр иноагентов включен интернет-проект «ВОТ ТАК»*, распространявший недостоверную информацию о ситуации в РФ, выступавший площадкой для иноагентов. Также в рамках деятельности проекта неоднократно транслировалась позиция, осуждающая спецоперацию на Украине.

* — признан иноагентом в РФ

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