Так работает ЗРК «Тор-М2»: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на купянском направлении в зоне СВО. Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов. Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира.

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерии совершенствуют боевые навыки на полигоне в тыловом районе СВО.

Артиллеристы совершенствуют боевые навыки после ротации в тыловые районы специальной военной операции. При относительно малых размерах и калибре, гаубица Д-30 обладает высокой точностью. Окопы, блиндажи и живая сила противника — все это цели, которые расчеты Д-30 ежедневно поражают на южно-донецком направлении СВО.