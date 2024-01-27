Так работает ЗРК «Тор-М2»: лучшее видео из зоны СВО за день

Профессионализм наших бойцов находится на недосягаемом уровне.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» уничтожил беспилотники-разведчики ВСУ на купянском направлении в зоне СВО. Уникальные возможности комплекса позволяют расчетам обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, занятия районов, а также огневых позиций ракетчиков и артиллеристов. Аналогов ему не существует ни в одной другой армии мира.
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерии совершенствуют боевые навыки на полигоне в тыловом районе СВО.
Артиллеристы совершенствуют боевые навыки после ротации в тыловые районы специальной военной операции. При относительно малых размерах и калибре, гаубица Д-30 обладает высокой точностью. Окопы, блиндажи и живая сила противника — все это цели, которые расчеты Д-30 ежедневно поражают на южно-донецком направлении СВО.
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