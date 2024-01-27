Танкер Marlin Luandа загорелся в Красном море после обстрела хуситов

Ракета хуситов поразила цель в Красном море, атаке подвергся танкер сингапурского нефтетрейдера Trafigura, сообщает Bloomberg. По заявлению хуситов, танкер принадлежит Великобритании.

Сообщается, что огонь практически моментально охватил судно. К месту происшествия были направлены пожарные службы и военные корабли для оказания помощи.

Кадры последствий опубликовали региональные СМИ. На снимках и видео — объятый пламенем корабль.

В заявлении ВС Йемена говорится, что удар был нанесен в поддержку Палестины и в ответ на военную агрессию США и Великобритании против Йемена.

Конфликт в регионе вспыхнул с новой силой с ноября 2023 года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе. Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Ансар Аллах» заявили об отсутствии угроз для российских судов в Красном море