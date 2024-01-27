Танкер Marlin Luandа загорелся в Красном море после обстрела хуситов

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 64 0

Огонь моментально охватил корабль.

Танкер Marlin Luandа загорелся в Красном море после обстрела хуситов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ракета хуситов поразила цель в Красном море, атаке подвергся танкер сингапурского нефтетрейдера Trafigura, сообщает Bloomberg. По заявлению хуситов, танкер принадлежит Великобритании.

Сообщается, что огонь практически моментально охватил судно. К месту происшествия были направлены пожарные службы и военные корабли для оказания помощи.

Кадры последствий опубликовали региональные СМИ. На снимках и видео — объятый пламенем корабль.

В заявлении ВС Йемена говорится, что удар был нанесен в поддержку Палестины и в ответ на военную агрессию США и Великобритании против Йемена.

Конфликт в регионе вспыхнул с новой силой с ноября 2023 года. Тогда хуситы стали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе. Тем самым они пытаются выразить свой протест против действий Израиля в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Ансар Аллах» заявили об отсутствии угроз для российских судов в Красном море

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:18
Картина о риске и героизме: назван лучший фильм 2023 года
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака
2:41
Танкер Marlin Luandа загорелся в Красном море после обстрела хуситов
2:20
Рыльце в пушку? Дональду Трампу придется дорого заплатить за домогательства к писательнице
1:59
Своевольный Техас «послал» Байдена и получил поддержку от других штатов
1:28
«Работа не прекращается ни на секунду»: что происходит на секретных заводах России

Сейчас читают

Измены — не помеха: Луппиан в юбилей рассказала о счастливом браке с Боярским
Новые финансовые цели: прогноз Таро на неделю с 29 января по 4 февраля
Раскрыта причина смерти звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» Александра Саюталина
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса