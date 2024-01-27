ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 22 0

Ранена одна женщина. Врачи делают все возможное, чтобы ее спасти.

ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров в Новой Каховке

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области / SALDO_VGA

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Киевский режим совершил очередную бесчеловечную атаку — ВСУ нанесли удар беспилотниками на машины волонтеров в центре Новой Каховки. При атаке боевиков пострадала пожилая женщина. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем официальном Telegram-канале.

«Новая Каховка сегодня. Нацисты среди бела дня ударили дронами по машинам волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают все, чтобы ее спасти», — поделился он.

Он также опубликовал несколько фотографий и видео атаки.

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