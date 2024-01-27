В Германии предложили ввести «мораторий на расширение ЕС»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Депутат Бундестага Вагенкнехт выступила против вступления Украины в Евросоюз

В Германии предложили ввести «мораторий на расширение ЕС»

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Немецкие депутаты выступили против включения в объединение Украины, Молдавии и Грузии.

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» выступила против вступления Украины в Евросоюз. Свое мнение они высказали в рамках программы для новых выборов в Европарламент.

Так, программа под названием «Независимая Европа суверенных демократий — мирно и справедливо» включает в себя «мораторий на расширение ЕС. Также в ней отвергается начало переговоров о приеме в объединение с Украиной, Молдавией и Грузией. Кроме того, депутаты призвали прекратить поставки оружия Украине, передает ТАСС.

«Мы хотим возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере. Экономические санкции ЕС едва ли затронули Россию, но причинили значительный вред европейской экономике и снизили ее конкурентоспособность», — заявили в предвыборной программе депутаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина пытается выкрутиться после трагедии с Ил-76.

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