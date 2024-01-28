Театр Сатиры загорелся в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 246 0

По свидетельствам очевидцев, с крыши здания валит густой дым.

Театр Сатиры загорелся в Москве

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Театр Сатиры загорелся в Москве. По свидетельствам очевидцев, с крыши здания идет густой дым. Детали уточняются.

По данным 5-tv.ru, информации о пострадавших и причинах возможного ЧП пока не поступало.

К месту происшествия на Триумфальной площади едут экстренные службы.

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