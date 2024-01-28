Театр Сатиры загорелся в Москве
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По свидетельствам очевидцев, с крыши здания валит густой дым.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Театр Сатиры загорелся в Москве. По свидетельствам очевидцев, с крыши здания идет густой дым. Детали уточняются.
По данным 5-tv.ru, информации о пострадавших и причинах возможного ЧП пока не поступало.
К месту происшествия на Триумфальной площади едут экстренные службы.
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