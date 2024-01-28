Театр Сатиры загорелся в Москве. По свидетельствам очевидцев, с крыши здания идет густой дым. Детали уточняются.

По данным 5-tv.ru, информации о пострадавших и причинах возможного ЧП пока не поступало.

К месту происшествия на Триумфальной площади едут экстренные службы.