Спектакль отменили после пожара в московском Театре Сатиры
На месте все еще работают экстренные службы. Площадь возгорания увеличивается.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Спектакль отменили после пожара в московском Театре Сатиры. На месте все еще работают экстренные службы, сообщил источник 5-tv.ru.
Площадь возгорания увеличивается. Она уже достигла 300 квадратных метров, отметили в пресс-службе МЧС.
Распространяется молниеносно: эксклюзивные кадры с места пожара в Театре Сатиры в Москве
При ЧП из здания театра эвакуировали 50 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.
Точная причина случившегося устанавливается.
В дептрансе Москвы сообщили, что из-за возгорания временно будет перекрыт съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу.
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