От теории к практике: что такое IT-буткемп и как это работает на молодежи

Погружение в информационные технологии со школьной скамьи. В Москве на базе одного из ведущих вузов в сфере IT прошел курс интесивной подготовки для старшеклассников. Будущие абитуриенты не только познакомились с современными «цифровыми» профессиями, но и под руководством опытных практиков попробовали себя в роли визионеров, разработчиков и предпринимателей. Особенности «подготовительных курсов» XXI века изучила Ксения Солдатова.

Эти школьники знают, что такое тайм-менеджмент. Быстрые разминки в командах, и с уже поднятой мотивацией они учатся слушать лекции. Это — пятидневный интенсив для школьников, которым интересны информационные технологии или IT-буткемп.

Никакой лишней информации. Здесь, например, рассказывают, как заинтересовать инвесторов и вывести товар на рынок.

«Обязательно нужно хвастаться. Даже если есть полклиента. Если родители купили ваш продукт», — объясняют молодежи.

Лекцию читает Михаил Хомич — один из директоров ВЭБ РФ и Агентства стратегических инициатив. Он занимается продвижением российских брендов. Так, например, он вел сессию на эту тему на последнем Петербургском экономическом форуме — рядом с Германом Грефом и Максимом Орешкиным. Сам — практически амбассадор российских дизайнеров. Часто выбирает их — как и в случае с косовороткой для лекции. В школьниках увидел большой потенциал.

«В начале на вопрос: кем вы хотите стать? Больше половины подняли руку, выбрав предпринимательство. Я надеюсь, что они сделают много классных российских продуктов. Тут главное — вложить мысль, что неудача — это круто. Если много раз что-то не получается, ну продолжай дальше. Не сдавайся», — акцентирует внимание Хомич.

Лекция производит впечатление. Хомича долго не отпускают: делают фото, что-то спрашивают.

«Очень много для себя что почерпнул. Записывал прям все, что можно только», — поделился эмоциями участник IT-буткемпа Михаил Каверинский.

И это лишь один из предметов в расписании пятидневного интенсива. Его организовал Центральный университет. Буткемп — это новый формат взаимодействия вуза с абитуриентами, нечто большее, чем просто день открытых дверей. Возможность узнать про программы обучения ВУЗа, найти новых друзей и, что важно — на несколько дней погрузиться в среду, где можно опробовать разные IT-профессии. Узнать их специфику.

«Очень нравится, что делается упор на софт-скилы. Именно то, что поможет как в студенческой жизни, так и в рабочей — при создании собственной фирмы», — считает участник IT-буткемпа Максим Машталер.

Организатор — Центральный университет — это молодой вуз. В прошлом году в нем набрали первых магистров, в этом стартует обучение бакалавров. Студентов готовят к реальной работе в топовых компаниях.

«У нас университет строится бизнесами — компаниями, нашими партнерами, которых у нас много. Это Тинькофф, ВК, МТС, в которых планируется, что наши ребята будут проходить стажировку. И параллельно со второго курса начинать работать в этих компаниях», — пояснил ректор Центрального университета Евгений Вашкевич.

В программе буткемпа — лекции, мастер-классы, создание собственных проектов.

«В этой аудитории учатся работать в команде. Каждый стол — филиал компании. Они нанимают сотрудников, кого-то переманивают. Все почти как в большом бизнесе. Уже даже появился слух о возможно слиянии», — отметила корреспондент.

В этом задании все фирмы занимаются разработкой новых игр. Кстати, все участники буткемпа получили получили гранты на поступление в Центральный университет. А авторы лучших проектов интенсива — еще и увеличили их размер.