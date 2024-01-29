Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января

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Алина Крылова
Алина Крылова 27 0

Мировая валюта поправила свои позиции спустя две недели после частичного падения.

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Курс доллара в ходе ежедневных торгов на фондовой бирже обновил свой максимум впервые с 16 января. Мировая валюта поднялась до 90 рублей впервые с 16 января. Соответствующие колебания мжно было отследить ранним утром 29 января. Евро при этом так же вырос, но не столь значительно.

По данным «Московской биржи», на момент открытия торгов в 7 утра стоимость доллара составила 90 рублей и 15 копеек. До этого момента купить его на бирже можно было за 89 рублей 70 копеек. На момент колебаний покупатели произвели 76 сделок с валютой. Уже спустя 40 минут рост валюты ускорился и составил практически полпроцента.

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повышался на 38,25 копеек и составлял 97,79 рубля. Тогда как курс китайского юаня прибавил 0,3 копейки и достигал 12,49 рубля.

Мировые эксперты связывают резкий рост доллара и евро с нестабильностью в мировой экономике и возможным снижением цен на топливо. Как и во всех остальных случаях, уверяют финансовые аналитики, подобные коления — явление временное. Однако, когда стоимость мировой валюты снизится вновь, пока не уточняют.

Ранее 5-tv.ru писал, что курс доллара упал впервые с конца июня.

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