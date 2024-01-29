Сдают нервы: США готовятся провести тайную операцию против Ирана

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Алина Крылова
Алина Крылова 39 0

Bloomberg: США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана

Сдают нервы: США готовятся провести тайную операцию против Ирана

Фото: www.globallookpress.com / Capt. Robyn Haake / Planetpix

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Американская сторона начала разработку ответных мер после инцидента с гибелью трех военных.

США рассматривают возможность проведения тайной операции против Ирана. Планируется, что действия Штатов станут ответной мерой реагирования на атаку, повлекшую за собой гибель трех солдат.

По сообщениям информационного агентства Bloomberg, в правительстве США всерьез обеспокоились безопасностью собственных военных после атаки на стратегически важную для армии базу на Ближнем Востоке. Собеседники журналистов, знакомые с ситуацией внутри контролирующих ведомств, сообщили, что в качестве наиболее действенного метода реагирования в Белом доме рассматривают вариант ответного удара по территория Ирана.

«Одна из возможностей — это тайная операция, в рамках которой США ударит по Ирану, но не возьмет на себя за это ответственность, однако пошлет тем самым четкий сигнал», — говорится в материале.

Параллельно с этим военные эксперты отмечают, что Штаты не будут вступать в открытую конфронтацию с Ираном, чтобы не спровоцировать прямое противостояние с Тегераном, рискующее в любой момент выйти из-под контроля. Не исключают источники агентства и варианта нападения подконтрольных США спецслужб на иранских чиновников.

В качестве примера журналисты привели пример приказа бывшего президента США Дональда Трампа, который распорядился о нападении на генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, убитого в Багдаде в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru писал, как в США отреагировали на слухи о своей причастности к теракту в Иране.

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