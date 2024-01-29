Более 30 тысяч автомобилей Haval отзывают в России

Более 30 тысяч кроссоверов Haval F7 и F7x отзывают в России. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

По информации ведомства, отзыву подлежат 32 тысячи автомобилей, реализованных в стране с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Причиной называется возможность попадания влаги в разъем жгута проводов под сиденьем водителя, что может привести к короткому замыканию.

Владельцам Haval F7 и F7x рекомендуют связаться с дилерскими центрами и согласовать время визита, в рамках которого разъем доработают бесплатно. Кроме того, с водителями свяжутся представители компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских чиновников пересадят на отечественные и китайские автомобили. Точный список машин для использования госслужащими составили в Минпромторге.